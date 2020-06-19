В ТРЦ Варшавы устроили протест против высокой арендной платы после "коронакризиса"

В одном из торговых центров Варшавы несколько десятков магазинов устроили протест против условий аренды, требуя снизить плату.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Business Insider.

В одном из ТРЦ Варшавы, Galeria Północna, около 50 магазинов и бутиков, арендующих площади в торговом центре, устроили протест с требованием снижения арендной платы. Владельцы магазинов объясняют, что их обороты существенно снизились вследствие кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Фото: Jacek Kurnikowski / AKPA

В знак протеста они закрыли магазины и расклеили плакаты со своими лозунгами. Их в знак солидарности разместили и в нескольких других торговых центрах.

По словам компаний, принявших участие в протесте, магазины в связи с пандемией и карантинными ограничениями понесли большие убытки, а сейчас клиентов и прибыли существенно меньше, чем раньше. Различные компании сообщают о потере от 50% до 90% оборота.

Владельцы магазинов просят снизить арендную плату в соответствии со снижением процента их оборотов, чтобы они смогли пережить тяжелый период.

В ТРЦ по этому поводу заявили, что у них тоже "непростые времена", но они готовы искать "взаимно выгодные решения".

Напомним, еще в марте правительство Польши анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса. Ориентировочная стоимость пакета составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд). Этот пакет включает защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.

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