Коронавирус в Италии был за два месяца до обнаружения первого случая - исследование

Коронавирус уже присутствовал в северной Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как был обнаружен первый случай заболевания.

Об этом говорится в результатах исследования сточных вод, проведенного национальным Институтом здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Исследователи обнаружили генетические следы Sars-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе.

Первый известный местный случай в Италии был обнаружен в середине февраля.

Результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии", говорится в отчете института. Эксперты также заявили, что "подтверждают уже собранные международные данные" о том, что канализационные пробы служат инструментом раннего обнаружения.

Италия была первой европейской страной, пораженной вирусом, и первой в мире, которая ввела общенациональный карантин.

Первым известным случаем, кроме пары китайских туристов в Риме, был пациент в городе Кодоньо в регионе Ломбардия. 21 февраля правительство определило Кодоньо так называемой "красной зоной" и распорядилось закрыть ее, а затем еще десять городов в Ломбардии и Венето. К 9 марта карантин ввели по всей стране.

В феврале медицинские эксперты в Милане заявляли, что считают, что вирус "циркулировал незамеченным в течение нескольких недель" в Италии.

Эксперт по качеству воды исследовали 40 проб сточных вод, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года. Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя разными методами, показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года.

Образцы с октября и ноября 2019 года были отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.

Данные соответствовали результатам, полученным в результате ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, которые выявили положительные результаты.

В Испании также обнаружили генетические следы в пробах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до первого подтвержденного случая инфицирования.

Ранее сообщалось, что перві случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.