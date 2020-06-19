ЄС планує перший після пандемії фізичний саміт у липні в Брюсселі

Лідери Європейського союзу мають намір провести перший після пандемії фізичний саміт в середині наступного місяця.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками відеоконференції лідерів ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми маємо намір провести фізичний самі т в середині липня у Брюсселі і ми матимемо можливість сфокусуватися на конкретних пропозиціях (щодо фонду відновлення, - ред.), які я представлю до саміту", - сказав Мішель.

Лідери ЄС сьогодні обговорювали питання створення фонду відновлення для реагування на кризу COVID-19 та новий довгостроковий бюджет ЄС.

Пропозиція нового інструменту відновлення та багаторічної фінансової бази на 2021-2027 роки була представлена Єврокомісією 27 травня.

За словами Мішеля, після сьогоднішнього відеосаміту почнуться консультації між ЄС та країнами-членами для уточнення всіх деталей і спірних моментів.

Нагадаємо, лідери ЄС прийняли рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року. Остаточно затвердить продовження санкцій Рада ЄС.