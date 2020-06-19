ЕС планирует первый после пандемии физический саммит в июле в Брюсселе
Лидеры Европейского союза намерены провести первый после пандемии физический саммит в середине следующего месяца.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель по итогам видеоконференции лидеров ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Мы намерены провести физический саммит в середине июля в Брюсселе и мы будем иметь возможность сфокусироваться на конкретных предложениях (по фонду восстановления, - ред.), которые я представлю к саммиту", - сказал Мишель.
Лидеры ЕС сегодня обсуждали вопрос создания фонда восстановления для реагирования на кризис COVID-19 и новый долгосрочный бюджет ЕС.
Предложение о новом инструменте восстановлении и многолетней базы на 2021-2027 годы была представлена Еврокомиссией 27 мая.
По словам Мишеля, после сегодняшнего видеосаммита начнутся консультации между ЕС и странами-членами для уточнения всех деталей и спорных моментов.
Напомним, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на пол года. Окончательно утвердит продление санкций Совет ЕС.