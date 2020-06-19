Швейцарія з 22 червня скасовує більшість карантинних обмежень

Швейцарія з наступного тижня дозволить проводити події за участі до 1000 людей на тлі зниження кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"З понеділка, 22 червня, заходи, які були запроваджені для боротьби з коронавірусом, здебільшого будуть скасовані. Лише заборона на проведення масштабних заходів залишиться чинною до кінця серпня", - заявили в уряді.

Кількість нових випадків у країні зменшилася до кількох десятків на день, що дозволило Швейцарії знову відкрити школи, магазини та кордони з країнами ЄС.

Уряд звернувся до громадськості з проханням дотримуватись належної гігієни та фізичної дистанції, проте скасував рекомендацію працювати з дому та зменшило безпечну відстань для взаємодії з незнайомцями з 2 до 1,5 метра.

"Враховуючи наукову інформацію, що з’явилася, досвід управління першою хвилею та наявні додаткові ресурси, нинішня ситуація вже не йде у порівняння з ситуацією на початку року", - зазначили в уряді.

З початку пандемії у Швейцарії було інфіковано понад 31 000 людей, 1680 осіб померли від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія у 2020 році очікує найгіршого падіння економіки країни з 1975 року – внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.