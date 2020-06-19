Швейцария с 22 июня отменяет большинство карантинных ограничений

Швейцария со следующей недели разрешит проводить мероприятия с участием до 1000 человек на фоне снижения количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"С понедельника, 22 июня, меры, которые были введены для борьбы с коронавирусом, в основном будут отменены. Только запрет на проведение масштабных мероприятий останется в силе до конца августа", - заявили в правительстве.

Количество новых случаев в стране уменьшилось до нескольких десятков в день, что позволило Швейцарии снова открыть школы, магазины и границы со странами ЕС.

Правительство обратилось к общественности с просьбой соблюдать правила гигиены и физической дистанции, однако отменило рекомендацию работать из дома и уменьшило безопасное расстояние для взаимодействия с незнакомцами с 2 до 1,5 метра.

"Учитывая научную информацию, появившуюся опыт управления первой волной и имеющиеся дополнительные ресурсы, нынешняя ситуация уже не идет в сравнение с ситуацией в начале года", - отметили в правительстве.

С начала пандемии в Швейцарии было инфицировано более 31 000 человек 1680 человек умерли от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Швейцария в 2020 году ожидает наихудшего падения экономики страны с 1975 года - в результате кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.