Швейцарія очікує найгіршого падіння економіки з 1975 року

Швейцарія у 2020 році очікує найгіршого падіння економіки країни з 1975 року – внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, про це оголосив державний секретаріат з економічних питань (SECO).

За оцінками відомства, у 2020 році внаслідок "коронакризи" ВВП країни скоротиться на 6,2%, що стане найбільшим падінням з 1975 року. Безробіття може зрости до 3,8%.

Водночас, цей прогноз вже оптимістичніший, аніж оприлюднений у квітні, коли йшлося про падіння ВВП на 6,7%.

Після скорочення економіки у першій половині 2020 року, очікується поступове зростання вже з другого півріччя, а в 2021 воно може скласти 4,9%. У 2022 році економіка зможе досягнути рівня, на якому знаходилася до початку пандемії.

Реалізація цього прогнозу залежатиме від низки факторів, зокрема, "другої хвилі" епідемії та чергового жорсткого карантину.

У ще одному прогнозі від фахівців Швейцарського економічного інституту йдеться про очікуване падіння економіки країни на 5,1% у 2020 році та зростання на 4,3% у 2021 році.

Нагадаємо, Європейський центральний банк очікує скорочення ВВП країн єврозони на 8,7%.