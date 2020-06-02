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Трюдо: Росія не повернеться до "Великої сімки"

Вівторок, 2 червня 2020, 08:04

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї президента США Дональда Трампа про запрошення Росії до участі в черговій зустрічі "Великої сімки".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CTVNews.

"Росія була виключена з G8 після вторгнення до Криму, і вона продовжує зневажливо ставитися до міжнародних правил і норм, тому вона залишається поза групою G7 і буде залишатися поза цією групою", – заявив Трюдо.

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Проти пропозиції Трампа раніше виступила Велика Британія, допустивши втім можливість запрошення Росії у якості гостя.

Як повідомлялося, Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

У березні зустріч G7 була скасована через пандемію коронавірусу і планувалося, що вона може відбутися у форматі відеоконференції.

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Канада G7 (група семи)
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