Трюдо: Россия не вернется в "Большую семерку"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в очередной встрече "Большой семерки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTVNews.

"Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает пренебрежительно относиться с международным правилам и нормам, поэтому она остается вне группы G7 и будет оставаться вне этой группой", - заявил Трюдо.

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Против предложения Трампа ранее выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России в качестве гостя.

Как сообщалось, Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите Группы семи.

В марте встреча G7 была отменена из-за пандемии коронавируса и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции.