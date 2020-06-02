Україна не виконала рекомендації Ради Європи щодо захисту прав ЛГБТ і ромів

Протягом трьох років Україна не виконала дві рекомендації Ради Європи щодо зміни законодавства для захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті, опублікованому 2 червня.

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) при Раді Європи опублікувала низку висновків щодо виконання її пріоритетних рекомендацій, зроблених Україні у 2017 році.

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У 2017 році ЄКРН наполегливо рекомендувала українській владі включити сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність як ознаки до Кримінального кодексу, а також до всіх обставин, що обтяжують покарання за злочини.

У першому випадку йдеться про статтю 161 Кримінального кодексу, де мова йде про покарання за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. У другому випадку - про статтю 67, яка визначає обставини, які обтяжують покарання.

Зазначається, що поправки до Кримінального кодексу, які набрали чинності в жовтні 2019 року, включали ознаку "сексуальної приналежності".

"Хоча ми вітаємо включення гендеру, воно не відповідає рекомендації ЄКРН", - заявила комісія і зробила висновок, що її рекомендація не була виконана.

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Друга рекомендація полягала в тому, щоб звільнити від сплати судових витрат ромів, які хочуть підтвердити свою особу, щоб отримати ідентифікаційні документи.

"ЄКРН вважає, що чинне законодавство, яке передбачає відстрочку сплати судових зборів, не має сенсу для ромів, які намагаються підтвердити свою особу, оскільки, як це не парадоксально, існує вимога довести неможливість сплати шляхом надання суду документальних доказів", - заявили у комісії.

ЄКРН не виявила жодних ознак того, що законодавство коли-небудь застосовувалось, і дійшла до висновку, що її рекомендація не була виконана.

Висновки комісії ґрунтуються на відповідях уряду та інформації, зібраній з інших джерел.