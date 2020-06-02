Украина не выполнила рекомендации Совета Европы по защите прав ЛГБТ и ромов

За три года Украина не выполнила две рекомендации Совета Европы по изменению законодательства для защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества и ромов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете, опубликованном 2 июня.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН) при Совете Европы опубликовала ряд выводов по выполнению ее приоритетных рекомендаций, сделанных Украине в 2017 году.

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В 2017 году ЕКРН настоятельно рекомендовала украинской власти включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве признака в Уголовный кодекс, а также ко всем обстоятельств, отягчающим наказание за преступления.

В первом случае речь идет о статье 161 Уголовного кодекса, где речь идет о наказании за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Во втором случае - о статье 67, которая определяет обстоятельства, отягчающие наказание.

Отмечается, что поправки в Уголовный кодекс, которые вступили в силу в октябре 2019 года, включали признак "сексуальной принадлежности".

"Хотя мы приветствуем включение гендера, оно не соответствует рекомендации ЕКРН", - заявила комиссия и сделала вывод, что ее рекомендация не была выполнена.

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Вторая рекомендация заключалась в том, чтобы освободить от уплаты судебных расходов ромов, которые хотят подтвердить свою личность, чтобы получить идентификационные документы.

"ЕКРН считает, что действующее законодательство, предусматривающее отсрочку уплаты судебных сборов, не имеет смысла для ромов, пытающихся подтвердить свою личность, поскольку, как это ни парадоксально, существует требование доказать невозможность уплаты путем предоставления суду документальных доказательств", - заявили в комиссии.

ЕКРН не выявила никаких признаков того, что законодательство когда-нибудь применялось, и пришла к выводу, что ее рекомендация не была выполнена.

Выводы комиссии основываются на ответах правительства и информации, собранной из других источников.