В Естонії вперше з 9 березня не виявили жодного нового випадку коронавірусу

За минулу добу в Естонії було проведено 1026 первинних тестів на коронавірус, всі з яких виявилися негативними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Станом на ранок 2 червня, в лікарнях Естонії у зв'язку з коронавірусом перебувають 20 осіб, на штучній вентиляції легенів немає жодного пацієнта.

За добу число померлих пацієнтів з коронавірусом не змінилося. Всього в Естонії з початку епідемії померли 68 осіб, у яких був діагностований COVID-19.

Станом на 2 червня видужали 1632 осіб. В цілому в Естонії було зроблено більше 85 000 первинних тестів на коронавірус, з яких були позитивними 1870 або 2,2%.

Перший підтверджений випадок зараження коронавірусною інфекцією в Естонії був зареєстрований 27 лютого у прибулого автобусом з Риги громадянина Ірану. У наступні десять днів поодинокі випадки зараження були виявлені тільки в три дні – 3, 5 і 6 березня.

Починаючи з 10 березня нові випадки COVID-19 виявлялися щодня, досягнувши піку 26 березня (134 випадки). З початку травня число нових хворих за добу в основному залишалося нижче десяти.

Як повідомлялося, уряд Естонії прийняв рішення дозволити з 1 червня в'їзд на територію країни громадянам 16 країн Шенгенської зони без зобов'язання відбувати карантин.