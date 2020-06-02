В Эстонии впервые с 9 марта не обнаружили ни одного нового случая коронавируса

За прошедшие сутки в Эстонии было проведено 1026 первичных тестов на коронавирус, все из которых оказались отрицательными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По состоянию на утро 2 июня, в больницах Эстонии в связи с коронавирусом находятся 20 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.

За сутки число умерших пациентов с коронавирусом не изменилось. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 68 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

По состоянию на 2 июня выздоровели 1632 человек. В целом в Эстонии было произведено более 85 000 первичных тестов на коронавирус, из которых были положительными 1870 или 2,2%.

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии был зарегистрирован 27 февраля у прибывшего на автобусе из Риги гражданина Ирана. В последующие десять дней единичные случаи заражения были обнаружены только в три дня - 3, 5 и 6 марта.

Начиная с 10 марта новые случаи COVID-19 выявлялись ежедневно, достигнув пика 26 марта (134 случая). С начала мая число новых больных в сутки в основном оставалось ниже десяти.

Как сообщалось, правительство Эстонии приняло решение разрешить с 1 июня въезд на территорию страны гражданам 16 стран Шенгенской зоны без обязательства отбывать карантин.