Протесты в США: в ЕС шокированы "злоупотреблением властью" правоохранителями
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил во вторник, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда была результатом злоупотребления властью, и блок из 27 стран шокирован этим.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник.
"Как и народ Соединенных Штатов, мы шокированы и потрясены смертью Джорджа Флойда", - сказал Боррель.
Флойд умер на прошлой неделе после того, как его прижал к тротуару белый полицейский в Миннеаполисе. Его смерть вызвала протесты, которые распространились по всей Америке.
Боррель заявил, что сотрудники правоохранительных органов не должны "использовать свои возможности так, как это было использовано" в Миннеаполисе.
"Это злоупотребление властью, и оно должно быть осуждено", - отметил он.
Он подчеркнул, что европейцы "поддерживают право на мирный протест, а также осуждают насилие и расизм любого рода и, конечно же, призывают к деэскалации напряженности".
Напомним, полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.
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