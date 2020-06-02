Протесты в США: в ЕС шокированы "злоупотреблением властью" правоохранителями

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил во вторник, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда была результатом злоупотребления властью, и блок из 27 стран шокирован этим.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель заявил во время брифинга в Брюсселе во вторник.

"Как и народ Соединенных Штатов, мы шокированы и потрясены смертью Джорджа Флойда", - сказал Боррель.

Флойд умер на прошлой неделе после того, как его прижал к тротуару белый полицейский в Миннеаполисе. Его смерть вызвала протесты, которые распространились по всей Америке.

Боррель заявил, что сотрудники правоохранительных органов не должны "использовать свои возможности так, как это было использовано" в Миннеаполисе.

"Это злоупотребление властью, и оно должно быть осуждено", - отметил он.

Он подчеркнул, что европейцы "поддерживают право на мирный протест, а также осуждают насилие и расизм любого рода и, конечно же, призывают к деэскалации напряженности".

Напомним, полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу выступить с речью.

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