В ЄС закликали Туреччину поважати суверенітет Греції і Кіпру

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок закликав Туреччину поважати суверенітет Греції і Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Відповідаючи на питання про плани Туреччини почати розвідку вуглеводнів поблизу грецьких островів, Боррель сказав, що ЄС стежить за розвитком подій, перебуваючи "в тісному контакті" з Афінами і Нікосією.

"Ми знаходимося в тісному контакті з нашими колегами, міністрами закордонних справ Греції, а також Кіпру, щоб стежити за ситуацією з буровими роботами, і ми закликаємо Туреччину припинити буріння в районах, де є виняткова економічна зона або територіальні води Кіпру і Греції", - сказав він, додавши, що Рада ЄС вже передала сильне послання, адресоване Туреччині.

Боррель зазначив, що порушення Туреччини були питанням "надзвичайної важливості" у контексті переговорів Анкари про членство в ЄС.

"Деякі держави-члени навіть вважають, що поки триває буріння, переговори не повинні тривати. Але я думаю, що єдиний спосіб вирішення такого роду питання - це протягнути руку, ближче подивитися, що ми можемо зробити, щоб змусити Туреччину зрозуміти, що наші хороші відносини будуть критично залежати від поваги суверенітету Кіпру і Греції у спірних водах", - заявив він.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Греції викликало посла Туреччини у зв’язку з намірами турецької сторони проводити розвідку нафти і газу у районах грецького континентального шельфу.

Союзники по НАТО Греція і Туреччина мають давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.

Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.