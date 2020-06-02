В ЕС призвали Турцию уважать суверенитет Греции и Кипра

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник призвал Турцию уважать суверенитет Греции и Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Отвечая на вопрос о планах Турции начать разведку углеводородов вблизи греческих островов, Боррель сказал, что ЕС следит за развитием событий, находясь "в тесном контакте" с Афинами и Никосией.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами, министрами иностранных дел Греции, а также Кипра, чтобы следить за ситуацией с буровыми работами, и мы призываем Турцию прекратить бурение в районах, где есть исключительная экономическая зона или территориальные воды Кипра и Греции", - сказал он, добавив, что Совет ЕС уже передала сильное послание, адресованное Турции.

Боррель отметил, что нарушения Турции были вопросом "чрезвычайной важности" в контексте переговоров Анкары о членстве в ЕС.

"Некоторые государства-члены даже считают, что пока продолжается бурение, переговоры не должны продолжаться. Но я думаю, что единственный способ решения такого рода вопроса - это протянуть руку, ближе посмотреть, что мы можем сделать, чтобы заставить Турцию понять, что наши хорошие отношения будут критически зависеть от уважения суверенитета Кипра и Греции в спорных водах", - заявил он.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Греции вызвал посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон.