Польща звинуватила Путіна в спотворенні історії, щоб послабити Захід

Польський уряд вважає останню статтю Владіміра Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу та маніпуляцією історією.

Про це йдеться у заяві речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, пише "Європейська правда".

Дії Москви направлені на те, щоб спотворити історію Другої світової війни та є спробою вплинути на поточну міжнародну політику, заявив Жарин.

Читайте також МЗС Литви викликало представника РФ через пакт Молотова-Ріббентропа

"Інформаційна діяльність в галузі історичної політики дозволяє Кремлю показати, що Росія, яка є правонаступницею СРСР, переможця нацизму, повинна мати право вирішувати долю інших країн. Ось чому російська пропаганда так сильно витісняє з публічних дискусій будь-яку інформацію про радянські злочини і сталінсько-гітлерівську співпрацю", - зазначив представник Польщі.

В останньому тексті Путін каже, що Польща є країною, яка сама призвела до руйнування своєї державності, "що є продовженням триваючих пропагандистських атак на Республіку Польща", заявив Жарин.

"Тези, представлені Владіміром Путіним, є частиною інформаційної діяльності, спрямованої на дестабілізацію Заходу, підрив держав-членів НАТО, ослаблення довіри до країн Альянсу, а також формування іміджу Росії як захисника, що має впливати на глобальні рішення.

Такі дії слід оцінювати як частину агресивної політики проти Заходу", - заявив представник Польщі.

Путін до Дня перемоги написав на сайті Кремля статтю під назвою "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім".

У ній, серед іншого, він виправдовує дії Сталіна і пакт Молотова-Ріббентропа, звинувачує європейські країни в боягузтві і спробі залишити Радянський Союз один на один з Німеччиною.