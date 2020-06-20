Польша обвинила Путина в искажении истории, чтобы ослабить Запад

Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, пишет "Европейская правда".

Действия Москвы направлены на то, чтобы исказить историю Второй мировой войны и являются попыткой повлиять на текущую международную политику, заявил Жарин.

"Информационная деятельность в области исторической политики позволяет Кремлю показать, что Россия, которая является правопреемницей СССР, победителя нацизма, должна иметь право решать судьбу других стран. Вот почему российская пропаганда так сильно вытесняет из публичных дискуссий любую информацию о советских преступлениях и сталинско-гитлеровском сотрудничестве", - отметил представитель Польши.

В последнем тексте Путин говорит, что Польша является страной, которая сама привела к разрушению своей государственности, "что является продолжением продолжающихся пропагандистских атак на Республику Польша", заявил Жарин.

"Тезисы, представленные Владимиром Путиным, являются частью информационной деятельности, направленной на дестабилизацию Запада, подрыв государств-членов НАТО, ослабление доверия к странам Альянса, а также формирования имиджа России как защитника, что должен влиять на глобальные решения.

Такие действия следует оценивать как часть агрессивной политики против Запада", - заявил представитель Польши.

Путин ко Дню победы написал на сайте Кремля статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке покинуть Советский Союз один на один с Германией.