Глава МЗС Естонії про історичні тези Путіна: "Брехня від початку до кінця"

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розкритикував президента РФ Владіміра Путіна за трактування історії Балтійських країн під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"В опублікованому сьогодні номері журналу National Interest на тему Другої світової війни президент Росії Володимир Путін продовжує представляти помилковий історичний наратив", - заявив у п’ятницю Рейнсалу.

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"Він окремо говорить і про Балтійські країни, посилаючись на те, що країни Балтії приєдналися до Радянського Союзу на підставі договору і за згодою обраних народних представників, і це відповідало міжнародному та внутрішньодержавному праву того часу. Ці твердження брехливі від початку і до кінця, і я їх засуджую", - відзначив міністр закордонних справ Естонії.

Він сказав, що особливо цинічно озвучувати такі твердження у тиждень, коли виповнюється 80 років з моменту протиправної окупації Балтійських країн.

Путін до Дня перемоги написав статтю під назвою "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім".

У ній, серед іншого, він виправдовує дії Сталіна і пакт Молотова-Ріббентропа, звинувачує європейські країни в боягузтві і спробі залишити Радянський Союз один на один з Німеччиною.

Польський уряд вважає останню статтю Владіміра Путіна про Другу світову війну частиною послідовної інформаційної війни проти Заходу та маніпуляцією історією.