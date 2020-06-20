Глава МИД Эстонии об исторических тезисах Путина: "Ложь от начала до конца"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал президента РФ Владимира Путина за трактовку истории Балтийских стран во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В опубликованном сегодня номере журнала National Interest на тему Второй мировой войны президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив", - заявил в пятницу Рейнсалу.

"Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международному и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю", - отметил министр иностранных дел Эстонии.

Он сказал, что особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран.

Путин ко Дню победы написал статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке покинуть Советский Союз один на один с Германией.

Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.