Румунське посольство у Кишиневі закрили на карантин через зараження співробітника

У Кишиневі у одного із співробітників посольства Румунії виявили коронавірус, у зв’язку з чим посольство тимчасово призупинило роботу.

Про це повідомило 20 червня міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У міністерстві не уточнили, хто саме заразився коронавірусом, але відзначили, що хворий співробітник посольства почуває себе добре.

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"Були вжиті всі необхідні в таких ситуаціях заходи, щоб не допустити поширення інфекції як серед представників румунської влади, так і серед інших співробітників посольства і членів їхніх сімей", - заявили в міністерстві.

Весь персонал посольства перебуватиме на самоізоляції протягом наступних 14 днів. На цей час посольство призупинить надання консульських послуг.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови, за лічені дні до того, як він мав відновити пленарні засідання після карантину.