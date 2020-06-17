У Молдові рекордна кількість нових випадків коронавірусу за добу

У Молдові за останні 24 години зареєстрували 478 нових випадків зараження на коронавірус. Це - рекордний щоденний показник в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу в лабораторіях провели 1943 тести на коронавірус, 478 з яких виявилися позитивними. При цьому 1659 тестів були первинними і ще 284 - повторними.

Крім того, із загального числа тих, хто заразився, 37 - медпрацівники. Коронавірус виявили у 14 лікарів, 19 медсестер та чотирьох осіб з лікарняного персоналу.

Найбільше нових заразилися в Кишиневі - 149 осіб. Це рекордне число випадків коронавірусу в молдовській столиці за добу. За останню добу одужали ще 176 осіб.

Таким чином, число тих, хто заразився в Молдові з початку епідемії збільшилося до 12 732 людей. Всього з початку епідемії від коронавірусу вилікувалися 7077 осіб. Померли 433 людини.

Всього в Молдові зараз понад 5 тисяч осіб проходять лікування від коронавірусу, 417 з них у важкому стані, 23 підключені до апаратів штучного дихання.

Нагадаємо, 15 червня у Молдові відновили регулярні пасажирські авіарейси. Водночас заборону на в’їзд іноземців не скасовано.

Також у рамках чергового послаблення карантину відновили роботу ресторани, кафе і спортзали.