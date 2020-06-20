Бургомістр Брюгге госпіталізований після удару ножем у шию

Бургомістр міста Брюгге у Бельгії Дірк Де Фау отримав ножове поранення в шию і був госпіталізований.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Нападник поранив Де Фау, завдавши удару ножем в область шиї. Бургомістр був госпіталізований і переніс операцію, проте його стан стабільний і життю загрози немає.

Нападника заарештували. Розпочато розслідування щодо замаху на вбивство.

62-річний Де Фау також є юристом. Напад стався в суботу вранці у його юридичній фірмі або біля неї.

Нападник може бути клієнтом або колишнім клієнтом Де Фау "з психіатричним минулим", пишуть ЗМІ. Ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, у січні 2019 року у Гданську було смертельно поранено мера Павла Адамовича. Нападник вибіг на сцену і кілька разів ударив його ножем. Лікарі не змогли врятувати життя мера, 14 січня Адамович помер.