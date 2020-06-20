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Бургомистр Брюгге госпитализирован после удара ножом в шею

Суббота, 20 июня 2020, 17:29

Бургомистр города Брюгге в Бельгии Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею и был госпитализирован.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Нападающий ранил Де Фау, нанеся ему удар ножом в область шеи. Бургомистр был госпитализирован и перенес операцию, однако его состояние стабильное и жизни угрозы нет.

Нападающий арестован. Начато расследование о покушении на убийство.

62-летний Де Фау также является юристом. Нападение произошло в субботу утром в его юридической фирме или возле нее.

Нападающий может быть клиентом или бывшим клиентом Де Фау "с психиатрическим прошлым", пишут СМИ. Эта информация пока официально не подтверждена.

Напомним, в январе 2019 года в Гданьске был смертельно ранен мэр Павел Адамович. Нападающий выбежал на сцену и несколько раз ударил его ножом. Врачи не смогли спасти жизнь мэра, 14 января Адамович умер.

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