В немецком Штутгарте произошли уличные беспорядки, пострадали более 10 полицейских

В центре Штутгарта в ночь на воскресенье произошли беспорядки с участием сотен людей.

Об этом сообщают ряд немецких СМИ, среди которых Stuttgarter Zeitung и Deutshe Welle, пишет "Европейская правда".

В центре Штутгарта, столицы земли Баден-Вюртемберг, в ночь на 21 июня произошли столкновения с полицией, погромы и мародерство с участием нескольких молодых людей.

Столкновения начались около 12 ночи. Начало спровоцировала проверка полицейскими одного из людей на улице на наличие наркотических веществ. Как пишет Stuttgarter Zeitung, это был гражданин Германии, выходец из мигранской среды. Свидетели этого, по предварительной информации, не знакомые между собой, собрались вокруг и начали защищать его, это переросло в нападения на копов.

Участники беспорядков бросались камнями в полицейских, громили автомобили и витрины магазинов.

Фото: dpa

"Ситуация совсем вышла из-под контроля, это превращается в реальные восстания", - сказал представитель полиции в комментарии СМИ.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020

На помощь местным полицейским направили дополнительные подразделения, около 200 человек.

Около трех часов ночи ситуация стабилизировалась. Немалые силы полиции продолжают оставаться в центре.

20 участников беспорядков были арестованы. Пострадали более десятка правоохранителей получили.

Мэр Штутгарта Фриц Кугн заявил, что шокирован событиями и что власти будут тщательно расследовать их.

Премьер земли Баден-Вюртемберг подчеркнул, что действия участников беспорядков являются уголовными правонарушениями и виновные должны быть идентифицированы и привлечены к уголовной ответственности.