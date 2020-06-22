У Гаазі на акції проти коронавірусних обмежень затримали майже 400 осіб

Поліція Гааги затримала близько 400 осіб після акції протесту в центрі міста проти заходів, введених через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На акцію протесту в парку Малівельт вийшли кілька тисяч людей. Деякі з них вимагали скасувати низку заходів щодо коронавірусу.

Спочатку влада не давала дозволу на проведення акції, однак пізніше все ж санкціонувала короткий мітинг з дотриманням соціального дистанціювання.

Щодо затримань, то більшість з затриманих склали особи, які відмовилися підкорятися вказівкам поліції і залишити місце проведення акції на вимогу.

У неділю поліція також розігнала на центральному вокзалі Гааги групу футбольних фанатів, які вступили у протистояння з правоохоронцями.

Як зазначається, ці сутички не мали нічого спільного з акцією у парку Малівельт.