В Гааге на акции против коронавирусных ограничений задержали почти 400 человек

Полиция Гааги задержала около 400 человек после акции протеста в центре города против мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

На акцию протеста в в парке Маливельт вышли несколько тысяч человек. Некоторые из них требовали отменить ряд мер по коронавирусу.

Сначала власть не давала разрешения на проведение акции, однако позже все же санкционировала короткий митинг с соблюдением социального дистанцирования.

Относительно задержаний, то большинство из задержанных составили лица, которые отказались подчиняться указаниям полиции и покинуть место проведения акции по требованию.

В воскресенье полиция также разогнала на центральном вокзале Гааги группу футбольных фанатов, которые вступили в противостояние с правоохранителями.

Как отмечается, эти стычки не имели ничего общего с акцией в парке Малівельт.