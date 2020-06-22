Теракт у Редінгу: серед загиблих американець, нападник був відомий спецслужбам

Чоловік, який у суботу скоїв напад на перехожих у британському місті Редінг, потрапляв у поле зору британських спецслужб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За даними агентства, поліція затримала після нападу 25-річного вихідця з Лівії Хаїрі Саадалла. Поліція назвала інцидент тероризмом, але окрім затриманого інших підозрюваних не шукали.

"Те, що ми бачили тут у суботу ввечері в Редінгу, - це дії одинака", - заявила міністр внутрішніх справ Пріті Патель.

Саадалла минулого року потрапив у поле зору британського агентства безпеки MI5 через те, що він мав намір подорожувати в екстремістських цілях, хоча його плани тоді не здійснилися. "Служби безпеки мають записи про тисячі людей, і це правильно", - сказала Патель.

У результаті нападу загинули троє людей, одним із них виявився громадянин США 39-річний Джо Річі-Беннетт, який прожив у Британії останні 15 років. Також загинув його друг, 36-річний вчитель Джеймс Фурлонг. Ім’я третьої особи поки невідоме.

Окрім трьох загиблих, нападник поранив ще трьох людей, двох із них госпіталізували. За останньою інформацією, одного після надання медичної допомоги вже виписали, ще одна людина залишається у лікарні, загрози життю постраждалого немає.