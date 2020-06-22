Теракт в Рединге: среди погибших американец, нападавший был известен спецслужбам

Мужчина, который в субботу совершил нападение на прохожих в британском городе Рединг, уже попадал в поле зрения британских спецслужб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, полиция задержала после нападения 25-летнего выходца из Ливии Хаири Саадалла. Полиция назвала инцидент терроризмом, но кроме задержанного других подозреваемых не искали.

"То, что мы видели здесь в субботу вечером в Рединге, - это действия одиночки", - заявила министр внутренних дел Прити Патель.

Саадалла в прошлом году попал в поле зрения британского агентства безопасности MI5 из-за того, что он намеревался путешествовать в экстремистских целях, хотя его планы тогда не осуществились. "Службы безопасности располагают записями о тысячах людей, и это правильно", - сказала Патель.

В результате нападения погибли три человека, один из них оказался гражданин США - 39-летний Джо Ричи-Беннетт, который прожил в Британии последние 15 лет. Также погиб его друг, 36-летний учитель Джеймс Фурлонг. Имя третьего погибшего пока неизвестно.

Кроме трех погибших, нападавший ранил еще трех человек, двое из них госпитализированы. По последней информации, одного после оказания медицинской помощи уже выписали, еще один человек остается в больнице, угрозы его жизни нет.