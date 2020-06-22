Один з регіонів Іспанії посилює карантин через нові спалахи коронавірусу

Іспанська муніципалітет Уеска змушений буде повернутися до більш суворого карантину через декілька спалахів коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Влада провінції Арагон, в яку входить Уеска, прийняла рішення про повернення до "фази 2" в трьох регіонах, що межують з каталонської провінцією Лерида. Обмеження торкнуться приблизно 67 тисяч осіб.

Нові спалахи інфекції відбулися, перш за все, серед працівників ферм по збору фруктів, але були також виявлені в сім'ях.

Виявлено вже близько 50 випадків за останні три дні і очікується значне збільшення числа нових діагнозів.

Повернення до "фази 2" передбачає обмежену пропускну здатність до 50% в ресторанах (без використання бару) і до третини в басейнах.

Це перший подібний випадок відновлення карантину в Іспанії, яка тільки в неділю увійшла в так звану "нову нормальність", скасувавши жорсткі карантинні обмеження.

Як повідомлялося, МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники повинні будуть проходити в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Карантинні обмеження, які все ще зберігаються, відрізняються для різних регіонів залежно від епідемічної ситуації у кожному з них. Більше половини вже перейшли до останнього етапу послаблення обмежень.

За останніми даними міністерства охорони здоров’я, епідемія в Іспанії забрала життя 28 322 людей, що є третім найбільшим показником у Європі після Британії та Італії.