Один из регионов Испании усиливает карантин из-за новых вспышек коронавируса

Испанский муниципалитет Уэска вынужден будет вернуться к более строгому карантину из-за нескольких вспышек коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Власти провинции Арагон, в которую входит Уэска, приняли решение о возвращении к "фазе 2" в трех регионах граничащих с каталонской провинцией Лерида. Ограничения коснуться примерно 67 тысяч человек.

Новые вспышки инфекции произошли, прежде всего, среди работников ферм по сбору фруктов, но вспышки были также обнаружены в семьях.

Выявлено уже около 50 случаев за последние три дня и ожидается значительное увеличение числа новых диагнозов.

Возврат к "фазе 2" предполагает ограниченную пропускную способность до 50% в ресторанах (без использования бара) и до трети в бассейнах.

Это первый подобный случай в Испании, которая только в воскресенье вошла в так называемую "новую нормальность", отменив жесткие карантинные ограничения.