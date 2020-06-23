У Німеччині пройшли рейди проти забороненого ультраправого угруповання
Німецька поліція у вівторок провела рейди у місцях, пов'язаних з ультраправим угрупованням, яке раніше було визнане екстремістським.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заборонив угруповання Nordadler ("Північний орел"), рано вранці у вівторок. Його відомство повідомило, що поліцейські рейди проводилися в чотирьох німецьких землях.
Група діяла в основному в інтернеті, поширюючи вкрай праву екстремістську ідеологію і антисемітизм.
Влада каже, що члени "Північного орла" вважають себе послідовниками нацистського лідера Адольфа Гітлера.
Група використовує соціальні медіаканали, такі як Telegram, Instagram і Discord, щоб просувати свою ідеологію, завойовувати нових членів і потурати нападкам, таким як антисемітська стрілянина в синагозі в Галле минулого року.
Раніше в цьому році Зеєгофер заборонив неонацистські угруповання Combat 18 і "Об’єднані німецькі народи і племена".
Після нападу в Галле і вбивства регіонального депутата від партії канцлера Ангели Меркель минулого року Зеєгофер попередив, що ультраправий екстремізм представляє зростаючу загрозу безпеці Німеччини.