У Німеччині пройшли рейди проти забороненого ультраправого угруповання

Німецька поліція у вівторок провела рейди у місцях, пов'язаних з ультраправим угрупованням, яке раніше було визнане екстремістським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заборонив угруповання Nordadler ("Північний орел"), рано вранці у вівторок. Його відомство повідомило, що поліцейські рейди проводилися в чотирьох німецьких землях.

Група діяла в основному в інтернеті, поширюючи вкрай праву екстремістську ідеологію і антисемітизм.

Влада каже, що члени "Північного орла" вважають себе послідовниками нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Група використовує соціальні медіаканали, такі як Telegram, Instagram і Discord, щоб просувати свою ідеологію, завойовувати нових членів і потурати нападкам, таким як антисемітська стрілянина в синагозі в Галле минулого року.

Раніше в цьому році Зеєгофер заборонив неонацистські угруповання Combat 18 і "Об’єднані німецькі народи і племена".

Після нападу в Галле і вбивства регіонального депутата від партії канцлера Ангели Меркель минулого року Зеєгофер попередив, що ультраправий екстремізм представляє зростаючу загрозу безпеці Німеччини.