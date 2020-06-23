В Германии прошли рейды против запрещенной ультраправой группировки

Немецкая полиция во вторник провела рейды в местах, связанных с ультраправой группировкой, которая ранее была признана экстремистской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер запретил группировку Nordadler ("Северный орел") рано утром во вторник. Его ведомство сообщило, что полицейские рейды проводились в четырех немецких землях.

Группа действовала в основном в интернете, распространяя крайне правую экстремистскую идеологию и антисемитизм.

Власти говорят, что члены "Северного орла" считают себя последователями нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Группа использует социальные медиаканалы, такие как Telegram, Instagram и Discord, чтобы продвигать свою идеологию, завоевывать новых членов и потакать нападениям, таким как антисемитская стрельба в синагоге в Галле в прошлом году.

Ранее в этом году Зеехофер запретил неонацистские группировки Combat 18 и "Объединенные германские народы и племена".

После нападения в Галле и убийства регионального депутата от партии канцлера Ангелы Меркель в прошлом году Зеехофер предупредил, что ультраправый экстремизм представляет растущую угрозу для безопасности Германии.