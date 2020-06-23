Квіти замість глядачів: опера Барселони вийшла з карантину з незвичайним концертом

Опера Барселони відновила свою роботу після карантину незвичайним концертом – замість глядачів у залі були тисячі живих рослин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Великий оперний театр Барселони "Лісеу" відкрив свою роботу після більш ніж трьох місяців карантину концертом для 2300 квітів, які опісля подарують медикам.

За словами організаторів, таким кроком вони хотіли показати абсурдність ситуації під час епідемії коронавірусу, яка позбавила людей можливості бути присутніми у залі, а також – засвідчити цим концертом цінність мистецтва і природи та надію про повернення до нормального життя.

У рамках "Концерту для біоцена" виконували струнний квартет Джаккомо Пуччіні "Хризантеми", обраний через його меланхолійний настрій, що нагадує реквієм.

Попри відсутність людей у залі, театр зробив усі стандартні оголошення з попередженнями про початок спектаклю, а музиканти виходили на поклін до аудиторії.

Усі 2292 рослини у горщиках подарують працівникам системи охорони здоров'я, які лікують хворих на коронавірус.

Нагадаємо, 21 червня в Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, що означає повернення автономним регіонам усіх стандартних повноважень, зняття обмежень на пересування між регіонами та відкриття кордонів для громадян країн ЄС та Шенгенської зони.