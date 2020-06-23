Цветы вместо зрителей: опера Барселоны вышла из карантина с необычным концертом

Опера Барселоны возобновила свою работу после карантина необычным концертом - вместо зрителей в зале были тысячи живых растений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Большой оперный театр Барселоны "Лисеу" открыл свою работу после более чем трех месяцев карантина концертом для 2300 цветов, которые затем подарят медикам.

По словам организаторов, таким шагом они хотели показать абсурдность ситуации во время эпидемии коронавируса, которая лишила людей возможности присутствовать в зале, а также - засвидетельствовать этим концертом ценность искусства и природы и надежду на возвращение к нормальной жизни.

В рамках "Концерта для биоцена" исполняли струнный квартет Джаккомо Пуччини "Хризантемы", выбранный за его меланхолическое настроение, напоминающее реквием.

Несмотря на отсутствие людей в зале, театр сделал все стандартные объявления с предупреждениями о начале спектакля, а музыканты выходили на поклон к аудитории.

Все 2292 растения в горшках подарят работникам системы здравоохранения, которые лечат больных коронавирусом.

Напомним, 21 июня в Испании завершилось действие чрезвычайного положения, что означает возвращение автономным регионам всех стандартных полномочий, снятие ограничений на передвижения между регионами и открытие границ для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны.