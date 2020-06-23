В Італії вимагають вибачень від easyJet, яка назвала Калабрію "домівкою мафії"

Британська лоукост-авіакомпанія easyJet зіткнулася з критикою в Італії після того, як в її онлайн-путівнику виявили зневажливий опис південного італійського регіону Калабрія.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

У путівнику сказано, що в Калабрії мало туристів, "через історію мафіозної діяльності та землетруси - та відсутність знакових міст, таких як Рим та Венеція, здатних привабити шанувальників Instagram".

Однак в інформації відзначається, що "якщо ви шукаєте трохи смаку Dolce vita (солодке життя, - ред.), без занадто великої кількості туристів, то ви в правильному місці".

Калабрія відома тим, що саме тут зародився мафіозний клан Ндрангета і саме тут був останній потужний землетрус в історії Італії магнітудою 5,7 в 1998 році.

Інформація від easyJet викликала гнівні реакції в соціальних мережах, а хештег #easyjet вийшов у топ-тренди Twitter в Італії у вівторок.

"#easyJet повинен вибачитися перед Калабрією та Італією. Додати нічого більше", - написала міністр південних регіонів Італії Пеппе Провенцано.

Лідер націоналістичної "Ліги" Маттео Сальвіні також закликав до вибачень, назвавши опис easyJet "неймовірним і неприйнятним".