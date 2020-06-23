В Италии требуют извинений от easyJet, которая назвала Калабрию "домом мафии"

Британская лоукост-авиакомпания easyJet столкнулась с критикой в ​​Италии после того, как в ее онлайн-путеводителе обнаружили пренебрежительное описание южного итальянского региона Калабрия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В путеводителе сказано, что в Калабрии мало туристов, "из-за истории мафиозной деятельности и землетрясения - и отсутствие знаковых городов, таких как Рим и Венеция, способных привлечь поклонников Instagram".

Однако в информации отмечается, что "если вы ищете немного вкуса Dolce vita (сладкая жизнь, - ред.), без слишком большого количества туристов, то вы в правильном месте".

Калабрия известна тем, что именно здесь зародился мафиозный клан Ндрангета и именно здесь было последнее мощное землетрясение в истории Италии магнитудой 5,7 в 1998 году.

Информация от easyJet вызвала гневные реакции в социальных сетях, а хэштег #easyjet вышел в топ-тренды Twitter в Италии во вторник.

"#EasyJet должна извиниться перед Калабрией и Италией. Добавить больше нечего", - написала министр южных регионов Италии Пеппе Провенцано.

Лидер националистической "Лиги" Маттео Сальвини также призвал к извинениям, назвав описание easyJet "невероятным и неприемлемым".