Один з аеропортів Парижа відновить роботу після тримісячної перерви
Аеропорт Орлі на південь від Парижа відновить роботу в п'ятницю після закриття 31 березня через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Відновлення роботи аеропорту не буде повним.
У п’ятницю в аеропорту очікується 70 злетів і посадок, в порівнянні з 600 за день у докоронавірусні часи.
Авіакомпанії Air France, Transavia, easyJet, Vueling і Air Caraïbes складають більшу частину трафіку в Орлі, здійснюючи рейси в країни Карибського басейну, на острів Реюньйон, в Італію, Іспанію, Португалію, Ісландію і Хорватію.
У п'ятницю офіційні особи очікують, що через чотири термінали Орлі пройде близько 8000 пасажирів, що становить менше 10 відсотків від середньодобового показника близько 90 000 осіб.
Збільшення обсягу перевезень в липні буде залежати від того, чи відкриють Алжир, Марокко і Туніс свої кордони.
"Ми зіткнулися з надзвичайно жорстокою і тривалою кризою, і ми готуємося до відновлення, яке буде дещо довгим, якщо не дуже довгим", - заявив у вівторок Ален Баттісті, глава французької національної федерації комерційної авіації.
Франція знову відкрила свої кордони для поїздок з Європи 15 червня, і більшість європейських країн зробили те ж саме, хоча деякі - включаючи Британію - мають додаткові прикордонні обмеження, включаючи карантин і медичні перевірки.