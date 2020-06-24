Один з аеропортів Парижа відновить роботу після тримісячної перерви

Аеропорт Орлі на південь від Парижа відновить роботу в п'ятницю після закриття 31 березня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відновлення роботи аеропорту не буде повним.

У п’ятницю в аеропорту очікується 70 злетів і посадок, в порівнянні з 600 за день у докоронавірусні часи.

Авіакомпанії Air France, Transavia, easyJet, Vueling і Air Caraïbes складають більшу частину трафіку в Орлі, здійснюючи рейси в країни Карибського басейну, на острів Реюньйон, в Італію, Іспанію, Португалію, Ісландію і Хорватію.

У п'ятницю офіційні особи очікують, що через чотири термінали Орлі пройде близько 8000 пасажирів, що становить менше 10 відсотків від середньодобового показника близько 90 000 осіб.

Збільшення обсягу перевезень в липні буде залежати від того, чи відкриють Алжир, Марокко і Туніс свої кордони.

"Ми зіткнулися з надзвичайно жорстокою і тривалою кризою, і ми готуємося до відновлення, яке буде дещо довгим, якщо не дуже довгим", - заявив у вівторок Ален Баттісті, глава французької національної федерації комерційної авіації.

Франція знову відкрила свої кордони для поїздок з Європи 15 червня, і більшість європейських країн зробили те ж саме, хоча деякі - включаючи Британію - мають додаткові прикордонні обмеження, включаючи карантин і медичні перевірки.