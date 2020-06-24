Один из аэропортов Парижа возобновит работу после трехмесячного перерыва

Аэропорт Орли южнее Парижа возобновит работу в пятницу после закрытия 31 марта из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Возобновление работы аэропорта не будет полным.

В пятницу в аэропорту ожидается 70 взлетов и посадок, по сравнению с 600 за день в докоронавирусные времена.

Авиакомпании Air France, Transavia, easyJet, Vueling и Air Caraïbes составляют большую часть трафика в Орли, осуществляя рейсы в страны Карибского бассейна, на остров Реюньон, в Италию, Испанию, Португалию, Исландию и Хорватию.

В пятницу официальные лица ожидают, что через четыре терминала Орли пройдет около 8000 пассажиров, что составляет менее 10% от среднесуточного показателя – около 90 тысяч человек.

Увеличение объема перевозок в июле будет зависеть от того, откроют ли Алжир, Марокко и Тунис свои границы.

"Мы столкнулись с очень жестоким и длительным кризисом, и мы готовимся к восстановлению, которое будет довольно долгим, если не очень долгим", - заявил во вторник Ален Баттисти, глава французской национальной федерации коммерческой авиации.

Франция вновь открыла свои границы для поездок из Европы 15 июня, и большинство европейских стран сделали то же самое, хотя в некоторых - включая Британию - действуют дополнительные пограничные ограничения, включая карантин и медицинские проверки.