У Парижі зачиняють дві школи через спалах коронавірусу

У столиці Франції зачиняють на карантин дві школи, а дітей та вчителів відправляють на самоізоляцію через виявлення випадків коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien, таке рішення прийняло регіональне агентство громадського здоров'я.

Вчора закрили школу з 12-го округу Парижу, де захворіли вчителька та один учень. Пізно увечері оголосили про закриття ще однієї – у 4-му окрузі столиці, після того, як коронавірус підтвердили в одного з учителів. У першій школі навчається 180 дітей, у другій - 450.

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Усі діти та вчителі шкіл зобов'язані самоізолюватися на 14 днів, а діти, які контактували безпосередньо з хворими, здадуть тест на коронавірус. Водночас, до їхніх батьків не висувають вимогу про самоізоляцію.

Окремі батьки, у яких брали коментарі журналісти, називають такий підхід дивним, тому що батьки тих дітей, які мали контакт з хворими, потенційно можуть бути заражені.

У Франції і раніше були непоодинокі подібні випадки. Після першого ж тижня відновлення навчання у школах довелося знову закрити більше 50 шкіл у різних регіонах після того, як у когось із персоналу, учнів чи їхніх близьких підтвердили коронавірус.