В Париже закрывают две школы из-за вспышки коронавируса

В столице Франции закрывают на карантин две школы, а детей и учителей отправляют на самоизоляцию из-за обнаружения случаев коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien, такое решение приняло региональное агентство общественного здоровья.

Вчера закрыли школу с 12-го округа Парижа, где заболели учительница и один ученик. Поздно вечером объявили о закрытии еще одной - в 4-м округе столицы, после того, как коронавирус подтвердили у одного из учителей. В первой школе учится 180 детей, во второй - 450.

Все дети и учителя школ обязаны самоизолироваться на 14 дней, а дети, контактировавшие непосредственно с больными, сдадут тест на коронавирус. В то же время к их родителям не выдвигают требование о самоизоляции.

Отдельные родители, у которых брали комментарии журналисты, называют такой подход странным, потому что родители тех детей, которые имели контакт с больными, могут быть заражены.

Во Франции по-прежнему были отдельные подобные случаи. После первой же недели восстановления обучения в школах пришлось снова закрыть более 50 школ в различных регионах после того, как у кого-то из персонала, учащихся или их близких подтвердили коронавирус.