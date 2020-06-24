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У гості до друзів та у паб: Шотландія анонсувала наступні послаблення карантину

Середа, 24 червня 2020, 16:29

Шотландія анонсувала наступні послаблення карантину у середині липня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

З третього липня скасують обмеження на подорожі у радіусі 5 миль від місця проживання.

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 6 липня зможуть відкритися "пивні сади" та зали просто неба.  

З 10 липня дозволять зустрічатися у гостях друзям чи родичам із трьох різних домогосподарств.

З 15 липня, якщо ситуація не погіршиться, дозволять відновити роботу ресторанам та пабам без літніх майданчиків, перукарням та торговим центрам.

Орієнтовні дати відкриття спортзалів, театрів і нічних клубів, як і скасування обмежень на проведення весіль і похоронів, поки не оголошують.

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