У гості до друзів та у паб: Шотландія анонсувала наступні послаблення карантину
Середа, 24 червня 2020, 16:29
Шотландія анонсувала наступні послаблення карантину у середині липня.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.
З третього липня скасують обмеження на подорожі у радіусі 5 миль від місця проживання.
6 липня зможуть відкритися "пивні сади" та зали просто неба.
З 10 липня дозволять зустрічатися у гостях друзям чи родичам із трьох різних домогосподарств.
З 15 липня, якщо ситуація не погіршиться, дозволять відновити роботу ресторанам та пабам без літніх майданчиків, перукарням та торговим центрам.
Орієнтовні дати відкриття спортзалів, театрів і нічних клубів, як і скасування обмежень на проведення весіль і похоронів, поки не оголошують.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua