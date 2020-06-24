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В гости к друзьям и в паб: Шотландия анонсировала следующие ослабления карантина

Среда, 24 июня 2020, 16:29

Шотландия анонсировала следующие ослабления карантина в середине июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявила первый министр Шотландии Никола Старджен.

С 3 июля отменят ограничения на путешествия в радиусе 5 миль от места проживания.

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6 июля смогут открыться "пивные сады" и залы под открытым небом.

С 10 июля позволят встречаться в гостях друзьям или родственникам из трех разных домохозяйств.

С 15 июля, если ситуация не ухудшится, позволят возобновить работу ресторанам и пабам без летних площадок, парикмахерским и торговым центрам.

Ориентировочные даты открытия спортзалов, театров и ночных клубов, как и отмена ограничений на проведение свадеб и похорон, пока не объявляют.

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