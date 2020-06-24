В гости к друзьям и в паб: Шотландия анонсировала следующие ослабления карантина
Среда, 24 июня 2020, 16:29
Шотландия анонсировала следующие ослабления карантина в середине июля.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявила первый министр Шотландии Никола Старджен.
С 3 июля отменят ограничения на путешествия в радиусе 5 миль от места проживания.
6 июля смогут открыться "пивные сады" и залы под открытым небом.
С 10 июля позволят встречаться в гостях друзьям или родственникам из трех разных домохозяйств.
С 15 июля, если ситуация не ухудшится, позволят возобновить работу ресторанам и пабам без летних площадок, парикмахерским и торговым центрам.
Ориентировочные даты открытия спортзалов, театров и ночных клубов, как и отмена ограничений на проведение свадеб и похорон, пока не объявляют.
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