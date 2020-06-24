Нові правила для барів в Англії: спочатку ім'я, потім замовлення спиртного

Відвідувачі в англійських пабах повинні будуть назвати своє ім'я до того, як замовлять спиртне, і в барі не дозволятимуть живі виступи.

Такі нові умови відкриття цього сектора послуг, які почнуть діяти з 4 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Паби, ресторани і перукарні повинні будуть вести облік клієнтів протягом 21 дня, щоб допомогти службі охорони здоров'я у відстеженні контактів інфікованих, метою якого є виявлення і локалізація будь-яких спалахів COVID-19.

За словами уряду, живі виступи, включаючи музичні колективи та виступи стендап-коміків, не дозволятимуться.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у вівторок, що соціальну дистанцію скорочують з 2 метрів до 1 метра, що дозволить відкрити ще більше пабів і ресторанів.

Британська асоціація пива і пабів (BBPA) повідомила, що 75% пабів в Англії - загалом 28 000 - зможуть знову відкритися. За умови правила в 2 метри відкрилася б лише третина пабів в Англії - 12 500.

Також з 4 липня відкриються перукарні, спортивні зали та ігрові майданчики, кінотеатри, музеї, бібліотеки та галереї. Але криті спортзали, басейни, спа-центри та боулінг залишатимуться закритими.

Місця богослужінь знову відкриються для молитви та служб, а проведення весіль дозволятиметься за присутності максимум 30 гостей.

Інші частини Британії - Шотландія, Уельс та Північна Ірландія - поки що не заявляють про плани щодо зміни правила соціального дистанціювання для індустрії гостинності.