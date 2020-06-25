У Лондоні 15 поліцейських постраждали під час сутичок на вуличній вечірці

На півдні Лондона під час заворушень на несанкціонованій вуличній вечірці поранення отримали 15 поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Лондонська поліція заявила, що їх викликали на вуличний захід, але натовп відмовився підкорятися правоохоронцям.

Після того як на місце прибуло підкріплення між поліцією і учасниками вечірки почалися заворушення.

У поліцейських кидали пляшки, а на одному з відео чоловік розмахував довгою жердиною. На даху поліцейської машини двоє чоловіків били по вітровому склу ніжкою столу і ногами.

Поліція повідомила, що 15 поліцейських отримали поранення, жоден з них серйозно не постраждав, хоча двоє потребували госпіталізації.

Чотири людини були заарештовані за напад і порушення громадського порядку і залишаються під вартою в поліції.

Натовп розійшовся в ранні години четверга, і тепер поліція проводить затримання та обшук в цьому районі "для запобігання насильству".