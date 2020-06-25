В Лондоне 15 полицейских пострадали во время столкновений на уличной вечеринке

На юге Лондона во время беспорядков на несанкционированной уличной вечеринке ранения получили 15 полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Лондонская полиция заявила, что их вызвали на уличное мероприятие, но толпа отказался подчиняться стражам порядка.

После того как на место прибыло подкрепление, между полицией и участниками вечеринки начались беспорядки.

В полицейских бросали бутылки, а на одном из видео человек размахивал длинным шестом. На крыше полицейской машины двое мужчин били по ветровому стеклу ножкой стола и ногами.

Полиция сообщила, что 15 полицейских получили ранения, ни один из них серьезно не пострадал, хотя двоим потребовалась госпитализация.

Четыре человека были арестованы за нападение и нарушение общественного порядка и остаются под стражей в полиции.

Толпа разошлась в ранние часы четверга, и теперь полиция проводит задержания и обыск в этом районе "для предотвращения насилия".