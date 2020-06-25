Для зустрічі лідерів України та Угорщини потрібні ще два елементи – Кулеба

Для зустрічі президента України та прем’єра Угорщини потрібно ще два підготовчі елементи.

Про це оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, для підготовки зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського необхідні "ще два елементи": засідання спільної комісії з питань національних меншин та спільної робочої групи з питань освіти.

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"Перший – це зустріч комісії з питань національних меншин. Сьогодні ми домовились, що ця комісія зустрінеться на рівні співголів найближчим часом, і я дав слово Петеру Сійярто, що ми цю зустріч проведемо і наші співголови проведуть дуже ретельний огляд ситуації із захистом прав осіб, які належать до національних меншин, і підготують можливі рішення для нашого руху вперед і усунення непорозумінь", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також, додав він, глави МЗС узгодили подальші кроки щодо засідання робочої групи з питань освіти. Воно має відбутися до візиту Віктора Орбана до України.

Дмитро Кулеба зазначив, що зустріч Зеленського та Орбана має стати не "зустріччю заради зустрічі", а "відкрити нову сторінку" в українсько-угорських відносинах.

Він зазначив, що глави МЗС обох країн рекомендуватимуть лідерам провести її у липні в Києві.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Спільної українсько-угорської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, яка не збиралася майже сім років. За його підсумками підписали протокол, який має стати основою для підписання меморандуму між країнами під час зустрічі Орбана та Зеленського.

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