Президентом Єврогрупи вперше може стати жінка

Іспанія висунула свого міністра фінансів Надю Кальвіно на пост президента Єврогрупи. Вона може стати першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Уряд Іспанії оголосив кандидатуру Кальвіно в четвер, крайній термін для висування кандидатів.

"Прем'єр-міністр Педро Санчес вважає, що для уряду Іспанії було б честю, якби Надія Кальвіно головувала в Єврогрупы і прийняла відповідальність, якої у Іспанії ніколи раніше не було, і посаду, яку жінка ніколи раніше не займала", - йдеться в заяві уряду .

Лідери опозиції також оголосили про підтримку кандидатури Кальвіно.

Тепер залишається дочекатися, чи оголосять сьогодні про висунення своїх кандидатів Люксембург та Ірландія, як раніше очікувалося.

Нагадаємо, президентом Єврогрупи до початку червня був міністр фінансів Португалії Маріо Сентено, який нещодавно оголосив про свою відставку.

Сентено пробув міністром фінансів п'ять років і, за повідомленнями місцевих ЗМІ, його відставка була давно очікувана, оскільки він претендує на позицію глави Банку Португалії. Повноваження нинішнього президента банку закінчуються в липні.