Міністр фінансів Португалії і глава Єврогрупи пішов у відставку

У Португалії пішов у відставку міністр фінансів Маріо Сентено, який також є президентом Єврогрупи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал RTP.

Портфель міністра фінансів тепер перейде Жоао Леао, чинному державному секретарю з питань бюджету.

Відставка Маріо Сентено, також президента Єврогрупи, з соціалістичного уряду Антоніу Кошти відбувається в день затвердження додаткового бюджету для реагування на наслідки пандемії коронавірусу.

"Президент Республіки отримав від прем'єр-міністра пропозиції про звільнення на його прохання міністра фінансів Маріо Сентено і призначення на його місце Жоао Леао", - йдеться на сайті президента Португалії.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза прийняв пропозиції, церемонія передачі повноважень запланована на 15 червня.

Сентено пробув міністром фінансів п'ять років і, за повідомленнями місцевих ЗМІ, його відставка була давно очікувана, оскільки він претендує на позицію глави Банку Португалії. Повноваження нинішнього президента банку закінчуються в липні.