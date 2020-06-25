Президентом Еврогруппы впервые может стать женщина

Испания выдвинула своего министра финансов Надию Кальвино на пост президента Еврогруппы. Она может стать первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Правительство Испании объявило кандидатуру Кальвино в четверг, крайний срок для выдвижения кандидатов.

"Премьер-министр Педро Санчес считает, что для правительства Испании было бы честью, если бы Кальвино председательствовала в Еврогрупы и приняла ответственность, которой у Испании никогда раньше не было, и должность, которую женщина никогда ранее не занимала", - говорится в заявлении правительства.

Лидеры оппозиции также объявили о поддержке кандидатуры Кальвино.

Теперь остается дождаться, объявят ли сегодня о выдвижении своих кандидатов Люксембург и Ирландия, как ранее ожидалось.

Напомним, президентом Еврогруппы до начала июня был министр финансов Португалии Марио Сентено, который недавно объявил о своей отставке.

Сентено пробыл министром финансов пять лет и, по сообщениям местных СМИ, его отставка была давно ожидаема, поскольку он претендует на позицию главы Банка Португалии. Полномочия нынешнего президента банка заканчиваются в июле.